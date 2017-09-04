Серии "Ведьмак" исполнилось десять лет
В честь этого разработчики из польской студии выпустили специальный праздничный видеоролик.
Студия CD PROJEKT RED отметила десятилетие игровой серии "Ведьмак". В честь этого разработчики выпустили праздничное видео.
В опубликованном видео главный герой Геральт рассказал, как ему живётся в имении Корво Бьянко после событий дополнения "Кровь и вино". После этого он поблагодарил игроков за то, что помогли преодолеть ему этот путь.
Игровой серии "Ведьмак" исполнилось десять лет
В России игра вышла 24 октября 2007 года.