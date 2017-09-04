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Опубликовано 4 сентября 2017, 13:15

Серии "Ведьмак" исполнилось десять лет

Скриншот видео Andrew Club

Скриншот видео Andrew Club

В честь этого разработчики из польской студии выпустили специальный праздничный видеоролик.

Студия CD PROJEKT RED отметила десятилетие игровой серии "Ведьмак". В честь этого разработчики выпустили праздничное видео.

В опубликованном видео главный герой Геральт рассказал, как ему живётся в имении Корво Бьянко после событий дополнения "Кровь и вино". После этого он поблагодарил игроков за то, что помогли преодолеть ему этот путь.

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Игровой серии "Ведьмак" исполнилось десять лет

Скриншот видео Andrew Club

В России игра вышла 24 октября 2007 года.

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Сергей Сурепин
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