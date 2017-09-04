СМИ сообщили, что Мьянма блокирует помощь ООН для притеснённых мусульман

Отмечается, что при этом официальные власти позволяют представителям организации работать в других регионах.

Власти Мьянмы не принимают от ООН помощь, которую международная организация предлагает оказать для жителей северного штата Ракхайн. Речь идёт о продовольствии, воде и лекарствах. Об этом сообщает The Guardian.

— ООН находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить возобновление гуманитарных операций как можно скорее, — отметили в ООН.

По данным издания, власти разрешают ООН направлять помощь в другие регионы. А для 16 крупных неправительственных гуманитарных организаций был ограничен доступ в зону конфликта.