СМИ сообщили, что Мьянма блокирует помощь ООН для притеснённых мусульман
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Отмечается, что при этом официальные власти позволяют представителям организации работать в других регионах.
Власти Мьянмы не принимают от ООН помощь, которую международная организация предлагает оказать для жителей северного штата Ракхайн. Речь идёт о продовольствии, воде и лекарствах. Об этом сообщает The Guardian.
— ООН находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить возобновление гуманитарных операций как можно скорее, — отметили в ООН.
По данным издания, власти разрешают ООН направлять помощь в другие регионы. А для 16 крупных неправительственных гуманитарных организаций был ограничен доступ в зону конфликта.
Напомним, в штате Ракхайн силовики проводят операцию против боевиков. В этом регионе проживает народность рохинджа (рохинья), которая исповедует ислам. Власти страны считают её представителей нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. По последним данным, в результате столкновений погибли почти 400 человек.