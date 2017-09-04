Рябков назвал хулиганством обыски в российских дипучреждениях в США

Замглавы МИД РФ отметил, что ответ на такие действия придумать сложно, но вскоре это будет сделано.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что обыски, которые американские власти устроили в российских дипломатических учреждениях в США, можно назвать государственным хулиганством.

— Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством, — сказал он. — Но спешить с ответом не будем. Когда сталкиваешься с хулиганами, сложно найти реакцию, но мы найдём.

Рябков отметил, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении России, доставшаяся ему в наследство от Барака Обамы, непродуктивна и не может вывести отношения двух стран из тупика.

— Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре. Маневрируя словами, а не действиями, говоря, что это осмотры. Но это обыски. Представители правоохранительных органов до сих пор не покинули здание Генконсульства в Сан-Франциско, — сказал Рябков.