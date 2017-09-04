Более миллиона человек собрались в Грозном на митинге против геноцида в Мьянме

Акция прошла в спокойной обстановке и завершилась коллективной молитвой в "Сердце Чечни".

Свыше миллиона человек вышли на митинг в центре Грозного, чтобы оказать поддержку мусульманам-рохинджа. Об этом сообщает МВД РФ по Республике Чечня. Стоит отметить, что в акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, а также муфтий Ингушетии Иса Хамхоев.

Жители Чечни решили поддержать рохинджа, выйдя с транспарантами с надписями "Остановите насилие мусульман в Бирме" и "Нет геноциду в Мьянме".

Митинг завершился полуденной молитвой в мечети "Сердце Чечни". При этом сама акция прошла мирно и в спокойной обстановке.