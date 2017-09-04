Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 14:39

Более миллиона человек собрались в Грозном на митинге против геноцида в Мьянме

Акция прошла в спокойной обстановке и завершилась коллективной молитвой в "Сердце Чечни".

Свыше миллиона человек вышли на митинг в центре Грозного, чтобы оказать поддержку мусульманам-рохинджа. Об этом сообщает МВД РФ по Республике Чечня. Стоит отметить, что в акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, а также муфтий Ингушетии Иса Хамхоев.

Жители Чечни решили поддержать рохинджа, выйдя с транспарантами с надписями "Остановите насилие мусульман в Бирме" и "Нет геноциду в Мьянме".

Митинг завершился полуденной молитвой в мечети "Сердце Чечни". При этом сама акция прошла мирно и в спокойной обстановке.

В штате Ракхайн в Мьянме силовики проводят операцию против боевиков. В этом регионе проживает народность рохинджа, которая исповедует ислам. Власти страны считают её представителей нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. По последним данным, в результате столкновений погибло почти 400 человек.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Регионы
  • Мьянма
  • геноцид
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar