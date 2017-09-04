Более миллиона человек собрались в Грозном на митинге против геноцида в Мьянме
Акция прошла в спокойной обстановке и завершилась коллективной молитвой в "Сердце Чечни".
Свыше миллиона человек вышли на митинг в центре Грозного, чтобы оказать поддержку мусульманам-рохинджа. Об этом сообщает МВД РФ по Республике Чечня. Стоит отметить, что в акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, а также муфтий Ингушетии Иса Хамхоев.
4.09.2017. Митинг в Грозном в поддержку мусульман-рохинджа. #Мьянмы #Чечня #Грозный #SaveRohingya #СпаситеРохинья, #StopRohinyaGenocide pic.twitter.com/DeCl3Y1CRT— Mohmad Ulbi (@u1ver) 4 сентября 2017 г.
Жители Чечни решили поддержать рохинджа, выйдя с транспарантами с надписями "Остановите насилие мусульман в Бирме" и "Нет геноциду в Мьянме".
Митинг завершился полуденной молитвой в мечети "Сердце Чечни". При этом сама акция прошла мирно и в спокойной обстановке.
В штате Ракхайн в Мьянме силовики проводят операцию против боевиков. В этом регионе проживает народность рохинджа, которая исповедует ислам. Власти страны считают её представителей нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. По последним данным, в результате столкновений погибло почти 400 человек.