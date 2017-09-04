СМИ: У Посольства Мьянмы в Москве задержали 17 человек

За нарушение общественного порядка у здания Посольства Мьянмы в Москве задержаны 17 человек — 15 мужчин и две женщины. Об этом сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идёт об участниках несогласованной акции против массовых убийств в Мьянме.

Напомним, в Мьянме произошло уже около сотни боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек. Всё дело в том, что власти этого государства в Юго-Восточной Азии и его буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им гражданства.