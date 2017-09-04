Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 16:42

СМИ: У Посольства Мьянмы в Москве задержали 17 человек

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Дмитрий Паршин&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Паршин 

У здания дипмиссии дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

За нарушение общественного порядка у здания Посольства Мьянмы в Москве задержаны 17 человек — 15 мужчин и две женщины. Об этом сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идёт об участниках несогласованной акции против массовых убийств в Мьянме.

На данный момент здание дипмиссии взяли под усиленную охрану. На месте дежурят наряды полиции и столичного управления Росгвадии, уточняют СМИ.

Напомним, в Мьянме произошло уже около сотни боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек. Всё дело в том, что власти этого государства в Юго-Восточной Азии и его буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им гражданства.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Мьянма
  • посольства
  • В мире
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar