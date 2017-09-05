Marvel и Square Enix до сих пор не делились подробностями о нескольких видеоиграх, которые будут посвящены героям комиксов. Известно, что Crystal Dynamics, одна из студий Square Enix, известная по перезапуску Tomb Raider, занимается игрой про команду "Мстителей". Студия обновила список вакансий , из которого можно почерпнуть первую информацию о будущем проекте.

Игра по "Мстителям" от Crystal Dynamics будет экшеном от третьего лица

Похоже, что безымянная игра про "Мстителей" будет экшеном от третьего лица с системой использования укрытий. Кроме того Crystal Dynamics ищет ведущего дизайнера уровней, который готов работать с онлайн-составляющей игры. Возможно, речь идёт о кооперативном прохождении.

В прошлом году компания Marvel объявила о планах заключить сотрудничество с множеством известных разработчиков видеоигр, чтобы выпускать качественные проекты по своей лицензии. Кроме будущих проектов Square Enix в рамках этой инициативы уже был выпущен игровой сериал "Стражи Галактики" от Telltale, а в 2018-м состоится релиз Spider-Man для PS4.