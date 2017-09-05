Игра по "Мстителям" от Crystal Dynamics будет экшеном от третьего лица
Кадр фильма "Мстители"/ © Кинопоиск
Студия Crystal Dynamics опубликовала список вакансий, по которым стал ясен жанр безымянной игры по "Мстителям".
Marvel и Square Enix до сих пор не делились подробностями о нескольких видеоиграх, которые будут посвящены героям комиксов. Известно, что Crystal Dynamics, одна из студий Square Enix, известная по перезапуску Tomb Raider, занимается игрой про команду "Мстителей". Студия обновила список вакансий, из которого можно почерпнуть первую информацию о будущем проекте.
Игра по "Мстителям" от Crystal Dynamics будет экшеном от третьего лица
Кадр фильма "Мстители"/ © Кинопоиск
Похоже, что безымянная игра про "Мстителей" будет экшеном от третьего лица с системой использования укрытий. Кроме того Crystal Dynamics ищет ведущего дизайнера уровней, который готов работать с онлайн-составляющей игры. Возможно, речь идёт о кооперативном прохождении.
В прошлом году компания Marvel объявила о планах заключить сотрудничество с множеством известных разработчиков видеоигр, чтобы выпускать качественные проекты по своей лицензии. Кроме будущих проектов Square Enix в рамках этой инициативы уже был выпущен игровой сериал "Стражи Галактики" от Telltale, а в 2018-м состоится релиз Spider-Man для PS4.