LawBreakers получит две новые карты и дополнительный режим
Разработчики сетевого шутера от первого лица LawBreakers раскрыли планы на грядущие обновления.
Фото © Nexon Corporation
Студия Boss Key Productions опубликовала планы на грядущие обновления для шутера LawBreakers, недавно вышедшего на PC и PS4.
2017 Content Roadmap for LawBreakers revealed next week. Preview of Roadmap revealed right now. pic.twitter.com/GHLCxwuzKO— LawBreakers (@lawbreakers) 2 сентября 2017 г.
До конца года разработчики обещают выпустить ещё две карты, новый соревновательный режим, дополнительного героя и ещё множество менее значительных нововведений. Подробности грядущих обновлений студия расскажет уже через неделю.
LawBreakers получит две новые карты и дополнительный режим
Фото © Nexon Corporation
Уже после релиза LawBreakers столкнулась со сложностями привлечения аудитории: в неё играло всего несколько тысяч человек, а с каждым днём этот показатель стремительно снижался. Сейчас в шутер играет в среднем пара сотен человек, что является катастрофически плохим показателем для онлайн-проекта. Геймеры предполагают, что из-за такого положения дел LawBreakers вскоре станет условно-бесплатной — сейчас игру нужно приобретать.