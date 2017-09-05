LawBreakers получит две новые карты и дополнительный режим

До конца года разработчики обещают выпустить ещё две карты, новый соревновательный режим, дополнительного героя и ещё множество менее значительных нововведений. Подробности грядущих обновлений студия расскажет уже через неделю.

Уже после релиза LawBreakers столкнулась со сложностями привлечения аудитории: в неё играло всего несколько тысяч человек, а с каждым днём этот показатель стремительно снижался. Сейчас в шутер играет в среднем пара сотен человек, что является катастрофически плохим показателем для онлайн-проекта. Геймеры предполагают, что из-за такого положения дел LawBreakers вскоре станет условно-бесплатной — сейчас игру нужно приобретать.