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Опубликовано 5 сентября 2017, 08:52

Microsoft добавит поддержку клавиатуры и мыши для Xbox One

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

На презентации в рамках выставки PAX West представитель Xbox подтвердил планы добавить поддержку клавиатуры и мыши для Xbox One.

Пару лет назад компания Microsoft впервые заговорила о том, что консоль Xbox One вполне может получить поддержку клавиатуры и мыши. Речь идёт не только о перемещении в меню консоли и вводе текста, но и о полноценной замене геймпаду при игре. На выставке PAX West директор Xbox Майк Ябарра подтвердил, что компания всё ещё работает над этой функцией.

Ябарра прокомментировал, что компания понимает риск внести дисбаланс, добавив поддержку клавиатуры и мыши для мультиплеерных игр. Тем не менее компания нашла решение этой проблемы: решение о добавлении поддержки в своей игре будут принимать сами разработчики. В частности, у игроков может появиться выбор, с кем играть: с пользователями геймпада или с игроками на клавиатуре и мыши.

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Microsoft добавит поддержку клавиатуры и мыши для Xbox One

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Что Майк Ябарра не сообщил — так это хотя бы примерную дату появления давно обещанной функции.

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Станислав Погорский
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