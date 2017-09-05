На презентации в рамках выставки PAX West представитель Xbox подтвердил планы добавить поддержку клавиатуры и мыши для Xbox One.

Пару лет назад компания Microsoft впервые заговорила о том, что консоль Xbox One вполне может получить поддержку клавиатуры и мыши. Речь идёт не только о перемещении в меню консоли и вводе текста, но и о полноценной замене геймпаду при игре. На выставке PAX West директор Xbox Майк Ябарра подтвердил, что компания всё ещё работает над этой функцией.

Mouse and Keyboard are still coming... pic.twitter.com/jbzcQvAsyS — Xbox E3 Fans (@XboxE3Fans) 2 сентября 2017 г.

Ябарра прокомментировал, что компания понимает риск внести дисбаланс, добавив поддержку клавиатуры и мыши для мультиплеерных игр. Тем не менее компания нашла решение этой проблемы: решение о добавлении поддержки в своей игре будут принимать сами разработчики. В частности, у игроков может появиться выбор, с кем играть: с пользователями геймпада или с игроками на клавиатуре и мыши.

Microsoft добавит поддержку клавиатуры и мыши для Xbox One Фото © РИА Новости/Евгений Биятов