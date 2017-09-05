Авторы Final Fantasy XV начнут работу над новой игрой в конце года

В интервью IGN игровой директор Хадзиме Табата рассказал , чем займутся разработчики японской ролевой игры Final Fantasy XV в ближайшее время. По его словам, команда начнёт заниматься следующим проектом уже в конце этого года.

Табата не поделился подробностями грядущего проекта. Тем не менее он сообщил, что весь тот опыт, который команда получила во время работы над различными аспектами Final Fantasy XV, очень пригодится им для следующей игры. Известно, что группа разработчиков во главе с Хадзиме Табатой будет работать не над Final Fantasy XVI, а над совершенно новым проектом.

Final Fantasy XV, в свою очередь, доберётся до PC в начале 2018 года. Сейчас игра доступна на PS4 и Xbox One.