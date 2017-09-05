Авторы Sonic Mania почтили память погибшего фаната серии
Разработчики недавно вышедшего платформера Sonic Mania включили в игру босса, посвящённого погибшему фанату серии.
Энтузиаст Коди Лоуренс, известный по псевдониму Polygon Jim, в 2013 году погиб в автокатастрофе в возрасте 21 года. Коди запомнился сообществу серии Sonic the Hedgehog созданием модификацией для самой первой игры. Там главного героя, синего ежа Соника, заменил Мотожук, первый противник, которого встречает игрок. Разработчики Sonic Mania включили в игру босса с таким же внешним видом, чтобы почтить память Коди.
Робота Jimmy, названного в честь Polygon Jim, можно найти на уровне Lava Reef Zone, где он появляется во время сражения с Heavy Rider. Как и в модификации Лоуренса, механический жук подпрыгивает, отталкиваясь своим единственным колесом.
Авторы Sonic Mania почтили память погибшего фаната серии
Sonic Mania доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.