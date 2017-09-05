Авторы Sonic Mania почтили память погибшего фаната серии

Энтузиаст Коди Лоуренс, известный по псевдониму Polygon Jim, в 2013 году погиб в автокатастрофе в возрасте 21 года. Коди запомнился сообществу серии Sonic the Hedgehog созданием модификацией для самой первой игры. Там главного героя, синего ежа Соника, заменил Мотожук, первый противник, которого встречает игрок. Разработчики Sonic Mania включили в игру босса с таким же внешним видом, чтобы почтить память Коди.