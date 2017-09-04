Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 18:39

Песков: Кремль пока не ознакомился с заявлениями Кадырова о Мьянме

Дмитрий Песков. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента отметил, что находится в Китае с главой государства и ему нужно изучить информацию.

В Администрации Президента РФ пока не ознакомились с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу притеснения мусульман в Мьянме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем информацию о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают эти события в Мьянме, но всё-таки у меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично, — сказал Песков. — Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку. Пока не буду этого делать.

Это было ответом на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать слова Рамзана Кадырова о том, что он может выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы в их противостоянии с мусульманской народностью рохинджа.

На уточняющий вопрос об упоминании джихада со стороны митингующих в Москве Песков уточнил, что не видел таких сообщений и адресовал этот вопрос правоохранительным органам.

Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. По последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Рамзан Кадыров
  • Мьянма
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar