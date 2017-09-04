Песков: Кремль пока не ознакомился с заявлениями Кадырова о Мьянме
Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента отметил, что находится в Китае с главой государства и ему нужно изучить информацию.
В Администрации Президента РФ пока не ознакомились с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу притеснения мусульман в Мьянме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы знаем информацию о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают эти события в Мьянме, но всё-таки у меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично, — сказал Песков. — Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку. Пока не буду этого делать.
Это было ответом на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать слова Рамзана Кадырова о том, что он может выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы в их противостоянии с мусульманской народностью рохинджа.
На уточняющий вопрос об упоминании джихада со стороны митингующих в Москве Песков уточнил, что не видел таких сообщений и адресовал этот вопрос правоохранительным органам.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. По последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.