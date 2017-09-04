Песков: Кремль пока не ознакомился с заявлениями Кадырова о Мьянме

Пресс-секретарь президента отметил, что находится в Китае с главой государства и ему нужно изучить информацию.

В Администрации Президента РФ пока не ознакомились с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу притеснения мусульман в Мьянме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем информацию о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают эти события в Мьянме, но всё-таки у меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично, — сказал Песков. — Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку. Пока не буду этого делать.

Это было ответом на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать слова Рамзана Кадырова о том, что он может выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы в их противостоянии с мусульманской народностью рохинджа.

На уточняющий вопрос об упоминании джихада со стороны митингующих в Москве Песков уточнил, что не видел таких сообщений и адресовал этот вопрос правоохранительным органам.