Президенты РФ и Египта осудили насилие в Мьянме

Главы двух государств призвали власти этой страны как можно быстрее взять ситуацию под свой контроль.

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдулфаттах Сиси заявили о своей озабоченности ситуацией, которая складывается в Мьянме. Главы государств осудили насилие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.

— И президент Путин, и президент Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман, — сказал Песков.

По его словам, оба президента призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. В свою очередь, в пресс-службе египетского лидера отметили, что Путин и Сиси потребовали от властей Мьянмы "предпринять необходимые меры для прекращения жестокостей, для того чтобы их продолжение не привело к эскалации напряжённости и подпитке экстремизма и терроризма".