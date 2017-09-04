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Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 18:54

Президенты РФ и Египта осудили насилие в Мьянме

Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гуняев

Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гуняев

Главы двух государств призвали власти этой страны как можно быстрее взять ситуацию под свой контроль.

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдулфаттах Сиси заявили о своей озабоченности ситуацией, которая складывается в Мьянме. Главы государств осудили насилие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.

— И президент Путин, и президент Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман, — сказал Песков.

По его словам, оба президента призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. В свою очередь, в пресс-службе египетского лидера отметили, что Путин и Сиси потребовали от властей Мьянмы "предпринять необходимые меры для прекращения жестокостей, для того чтобы их продолжение не привело к эскалации напряжённости и подпитке экстремизма и терроризма".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё не ознакомились с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова по Мьянме.

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Андрей Григорьев
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