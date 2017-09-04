Более 200 детей погибли во время летнего отдыха в России
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Почти 90% погибших несовершеннолетних утонули. Несовместимые с жизнью удары током получило около 6%.
Во время летнего отдыха в России погибло более 200 детей и ещё 632 ребёнка пострадали. Об этом сообщил старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров на заседании во Всероссийском центре "Орлёнок".
— Только за три летних месяца 2017 года в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадало 15 детей, — рассказал Комиссаров.
Он подчеркнул, что во время школьных каникул вероятность несчастных случаев возрастает. Досуг детей в это время не так строго организован, как во время учебного года. По мнению представителя СК, трагических случаев можно избежать, если объяснять детям, где им может угрожать опасность, и и тщательнее контролировать распорядок дня ребёнка.