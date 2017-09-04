Более 200 детей погибли во время летнего отдыха в России

Почти 90% погибших несовершеннолетних утонули. Несовместимые с жизнью удары током получило около 6%.

Во время летнего отдыха в России погибло более 200 детей и ещё 632 ребёнка пострадали. Об этом сообщил старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров на заседании во Всероссийском центре "Орлёнок".

— Только за три летних месяца 2017 года в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадало 15 детей, — рассказал Комиссаров.