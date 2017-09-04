Кадыров призвал не интерпретировать его заявления по Мьянме неверно

Президент республики отметил, что простые люди становятся жертвами политических игр, а государственные деятели — их заложниками.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот осудил насилие в Мьянме и призвал власти этого государства взять ситуацию под контроль.

— Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь, — отметил Кадыров в своём канале в "Телеграме". — А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме.

Глава Чечни подчеркнул, что религия для него всегда была на первом месте и он считает своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи, выступить против несправедливости.

— Простые люди очень часто становятся жертвами политических игр. А государственные деятели — заложниками этих игр. И получается, что в XXI веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека, — заключил Кадыров.