ООН: Число погибших за последние дни в Мьянме превысило тысячу человек

С 25 августа в Мьянме в результате столкновений правительственных войск с представителями народности рохинджа погибло свыше тысячи человек. Об этом, как сообщает издание The Hindu, говорится в отчёте специального докладчика ООН Янхи Ли.

Обострение ситуации привело к тому, что рохинджа, которые в Мьянме находятся на нелегальном положении, бегут на историческую родину — в Бангладеш. По данным Ли, за последнее время Мьянму покинуло по меньшей мере 50 тысяч человек, однако до пункта назначения добралось порядка 30 тысяч — остальные застряли на границе двух стран.