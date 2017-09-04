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Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 22:41

ООН: Число погибших за последние дни в Мьянме превысило тысячу человек

Сбежавшие в Бангладеш рохинджа. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Сбежавшие в Бангладеш рохинджа. Фото: © REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

С 25 августа в Мьянме в результате столкновений правительственных войск с представителями народности рохинджа погибло свыше тысячи человек. Об этом, как сообщает издание The Hindu, говорится в отчёте специального докладчика ООН Янхи Ли.

Обострение ситуации привело к тому, что рохинджа, которые в Мьянме находятся на нелегальном положении, бегут на историческую родину — в Бангладеш. По данным Ли, за последнее время Мьянму покинуло по меньшей мере 50 тысяч человек, однако до пункта назначения добралось порядка 30 тысяч — остальные застряли на границе двух стран.

Представитель ООН отметила, что поступающая информация обрывочна и её достаточно тяжело перепроверить, поэтому истинные масштабы бедствия могут быть ещё значительнее.

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Кирилл Бондарь
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