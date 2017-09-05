Власти Швеции депортируют 106-летнюю афганскую беженку

Когда пожилая женщина узнала о том, что ей отказали в предоставлении убежища, её здоровье стало стремительно ухудшаться.

Власти Швеции отказались предоставить убежище 106-летней Бибихал Узбеки, беженке из Афганистана, и готовятся депортировать женщину. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В скандинавскую страну Бибихал попала в 2015 году вместе с большой группой других беженцев. Она проделала трудное путешествие через пустыни и леса, передвигаясь пешком и на поездах, прежде чем попасть в Швецию. Последние два года она и 11 членов её семьи провели в небольшой деревушке Хова в центральной части страны.

Письмо с отказом в предоставлении убежища семья Узбеки получила во время Рамадана. Родственники долгое время скрывали от женщины правду, чтобы не расстраивать её. Когда же они всё-таки рассказали об этом, здоровье самой старой беженки в мире стало стремительно ухудшаться.