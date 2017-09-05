Мьянма заняла первое место в мировом рейтинге благотворительности
Дети в Мьянме. Фото: © Flickr/Maxim Malkov
Россия расположилась на 124-й строчке мирового рейтинга, включающего в себя 139 стран.
Мьянму признали страной с самым высоким уровнем благотворительности. Об этом сообщает издание LiveMint со ссылкой на доклад организации Charities Aid Foundation.
На втором и третьем местах расположились Индонезия и Кения. В рейтинге мировой благотворительности Россия заняла 124-ю строчку. Среди опрошенных — граждане 139 стран мира.
Исследование, которое провела организация, основывалось на трёх показателях: оказание помощи незнакомым людям, время, потраченное на волонтёрство, и количество людей, занимающихся благотворительностью.
Несмотря на это, эксперты отметили понижение уровня благотворительности по всему миру. Позитивные изменения, связанные с пожертвованиями, наблюдаются только в странах Африки.