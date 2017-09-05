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Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 02:54

Мьянма заняла первое место в мировом рейтинге благотворительности

Дети в Мьянме. Фото: &copy; Flickr/Maxim Malkov

Дети в Мьянме. Фото: © Flickr/Maxim Malkov

Россия расположилась на 124-й строчке мирового рейтинга, включающего в себя 139 стран.

Мьянму признали страной с самым высоким уровнем благотворительности. Об этом сообщает издание LiveMint со ссылкой на доклад организации Charities Aid Foundation.

На втором и третьем местах расположились Индонезия и Кения. В рейтинге мировой благотворительности Россия заняла 124-ю строчку. Среди опрошенных — граждане 139 стран мира.

Исследование, которое провела организация, основывалось на трёх показателях: оказание помощи незнакомым людям, время, потраченное на волонтёрство, и количество людей, занимающихся благотворительностью.

Несмотря на это, эксперты отметили понижение уровня благотворительности по всему миру. Позитивные изменения, связанные с пожертвованиями, наблюдаются только в странах Африки.

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Кирилл Бондарь
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