Мьянма заняла первое место в мировом рейтинге благотворительности

Россия расположилась на 124-й строчке мирового рейтинга, включающего в себя 139 стран.

Мьянму признали страной с самым высоким уровнем благотворительности. Об этом сообщает издание LiveMint со ссылкой на доклад организации Charities Aid Foundation.

На втором и третьем местах расположились Индонезия и Кения. В рейтинге мировой благотворительности Россия заняла 124-ю строчку. Среди опрошенных — граждане 139 стран мира.

Исследование, которое провела организация, основывалось на трёх показателях: оказание помощи незнакомым людям, время, потраченное на волонтёрство, и количество людей, занимающихся благотворительностью.