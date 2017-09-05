В результате забастовки против Uber погиб турист, минимум 15 человек уже арестованы.

Водители такси, протестующие против роста мобильных приложений, таких как Uber и Cabize, заблокировали основную дорогу в главный аэропорт Чили в столице Сантьяго, что привело к задержке авиарейсов и даже гибели одного человека.

Чилийская полиция сообщила, что 65-летний бразильский турист, оказавшийся в пробке, умер от сердечно-сосудистого заболевания. Медицинский вертолёт эвакуировал человека, но было уже слишком поздно, добавили они.

Пробка растянулась на несколько километров, поэтому многие были вынуждены добираться до аэропорта пешком вдоль шоссе.

— Эта забастовка водителей такси нанесла урон имиджу Чили, имиджу авиакомпаний и причинила вред людям, спешившим в аэропорт, — сказал журналистам глава муниципалитета Сантьяго Клаудио Оррего.