В Чили человек умер в пробке, образовавшейся из-за недовольных таксистов
Люди, идущие по шоссе через пробку. Фото © REUTERS/Stringer
В результате забастовки против Uber погиб турист, минимум 15 человек уже арестованы.
Водители такси, протестующие против роста мобильных приложений, таких как Uber и Cabize, заблокировали основную дорогу в главный аэропорт Чили в столице Сантьяго, что привело к задержке авиарейсов и даже гибели одного человека.
Чилийская полиция сообщила, что 65-летний бразильский турист, оказавшийся в пробке, умер от сердечно-сосудистого заболевания. Медицинский вертолёт эвакуировал человека, но было уже слишком поздно, добавили они.
Пробка растянулась на несколько километров, поэтому многие были вынуждены добираться до аэропорта пешком вдоль шоссе.
— Эта забастовка водителей такси нанесла урон имиджу Чили, имиджу авиакомпаний и причинила вред людям, спешившим в аэропорт, — сказал журналистам глава муниципалитета Сантьяго Клаудио Оррего.
Он добавил, что правительство предъявит обвинения тем, кто несёт ответственность за протесты, и что по меньшей мере 15 человек уже были арестованы.