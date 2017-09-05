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Опубликовано 5 сентября 2017, 09:57

Авторы Battlefield 1 изменили баланс оружия

Фото &copy; EA Digital Illusions CE

Фото © EA Digital Illusions CE

С момента выхода шутера разработчики выпустили самое крупное и серьёзное обновление.

Студия DICE выпустила обновление September Weapons Balance для Battlefield 1. Разработчики изменили время, необходимое для убийства, практически для всех основных видов оружия.

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Battlefield 1 получила новый баланс оружия

Фото © EA Digital Illusions CE

Теперь лёгкие пулемёты и скорострельные SMG получили больше урона. Для убийства противника необходимо на одну пулю меньше, чем раньше.

Вместе с этим самозарядные винтовки получили большую дальность и точность. Разброс поражающих элементов после выстрела из дробовика разработчики сделали более стабильным.

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Сергей Сурепин
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