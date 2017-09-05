Авторы Battlefield 1 изменили баланс оружия
Фото © EA Digital Illusions CE
С момента выхода шутера разработчики выпустили самое крупное и серьёзное обновление.
Студия DICE выпустила обновление September Weapons Balance для Battlefield 1. Разработчики изменили время, необходимое для убийства, практически для всех основных видов оружия.
Battlefield 1 получила новый баланс оружия
Фото © EA Digital Illusions CE
Теперь лёгкие пулемёты и скорострельные SMG получили больше урона. Для убийства противника необходимо на одну пулю меньше, чем раньше.
Вместе с этим самозарядные винтовки получили большую дальность и точность. Разброс поражающих элементов после выстрела из дробовика разработчики сделали более стабильным.