Авторы Battlefield 1 изменили баланс оружия

С момента выхода шутера разработчики выпустили самое крупное и серьёзное обновление.

Студия DICE выпустила обновление September Weapons Balance для Battlefield 1. Разработчики изменили время, необходимое для убийства, практически для всех основных видов оружия.

Battlefield 1 получила новый баланс оружия Фото © EA Digital Illusions CE

Теперь лёгкие пулемёты и скорострельные SMG получили больше урона. Для убийства противника необходимо на одну пулю меньше, чем раньше.