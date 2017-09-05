Авторы "Ведьмака-3" показали неудачные дубли
Фото © CD Projekt
Разработчики записали видео с демонстрацией многочисленных багов и ляпов во время озвучивания персонажей.
Студия CD Projekt RED опубликовала видео, в котором продемонстрировала неудачные дубли третьей части "Ведьмака". Премьера ролика состоялась на выставке PAX West 2017, проходящей с 1 по 4 сентября в Сиэтле.
Видео приурочено к десятилетию серии. Авторы насмехаются над одним из заданий, в котором Геральт должен найти потерявшуюся козу и привести её к хозяину. Также в видео можно увидеть работу над анимацией.
CD Projekt RED показала неудачные дубли из третьего "Ведьмака"
Фото © CD Projekt
Ранее разработчики выпустили другое праздничное видео. В нём главный герой Геральт рассказал, как ему живётся в имении Корво Бьянко после событий дополнения "Кровь и вино".