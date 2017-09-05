Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 10:11

Авторы "Ведьмака-3" показали неудачные дубли

Фото &copy; CD Projekt

Фото © CD Projekt

Разработчики записали видео с демонстрацией многочисленных багов и ляпов во время озвучивания персонажей.

Студия CD Projekt RED опубликовала видео, в котором продемонстрировала неудачные дубли третьей части "Ведьмака". Премьера ролика состоялась на выставке PAX West 2017, проходящей с 1 по 4 сентября в Сиэтле.

Видео приурочено к десятилетию серии. Авторы насмехаются над одним из заданий, в котором Геральт должен найти потерявшуюся козу и привести её к хозяину. Также в видео можно увидеть работу над анимацией.

image

CD Projekt RED показала неудачные дубли из третьего "Ведьмака"

Фото © CD Projekt

Ранее разработчики выпустили другое праздничное видео. В нём главный герой Геральт рассказал, как ему живётся в имении Корво Бьянко после событий дополнения "Кровь и вино".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • cdprojektred
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar