Авторы "Ведьмака-3" показали неудачные дубли

Разработчики записали видео с демонстрацией многочисленных багов и ляпов во время озвучивания персонажей.

Студия CD Projekt RED опубликовала видео, в котором продемонстрировала неудачные дубли третьей части "Ведьмака". Премьера ролика состоялась на выставке PAX West 2017, проходящей с 1 по 4 сентября в Сиэтле.

Видео приурочено к десятилетию серии. Авторы насмехаются над одним из заданий, в котором Геральт должен найти потерявшуюся козу и привести её к хозяину. Также в видео можно увидеть работу над анимацией.

CD Projekt RED показала неудачные дубли из третьего "Ведьмака" Фото © CD Projekt