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Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 10:45

Путин призвал власти Мьянмы взять ситуацию в стране под контроль

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер выступил со словами осуждения насилия в западных районах Мьянмы.

Президент России прокомментировал ситуацию в Мьянме, где продолжаются этнические столкновения на западе. Владимир Путин призвал власти азиатской республики взять ситуацию под контроль и остановить насилие.

— Что касается ситуации в Мьянме, пресс-служба должна была выступить с заявлением по поводу оценки событий — мы против насилия и призываем власти страны взять ситуацию под контроль, — отметил президент.

Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. По последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.

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Александр Юнашев
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