Путин призвал власти Мьянмы взять ситуацию в стране под контроль

Российский лидер выступил со словами осуждения насилия в западных районах Мьянмы.

Президент России прокомментировал ситуацию в Мьянме, где продолжаются этнические столкновения на западе. Владимир Путин призвал власти азиатской республики взять ситуацию под контроль и остановить насилие.

— Что касается ситуации в Мьянме, пресс-служба должна была выступить с заявлением по поводу оценки событий — мы против насилия и призываем власти страны взять ситуацию под контроль, — отметил президент.