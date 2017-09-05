Путин призвал власти Мьянмы взять ситуацию в стране под контроль
Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Российский лидер выступил со словами осуждения насилия в западных районах Мьянмы.
Президент России прокомментировал ситуацию в Мьянме, где продолжаются этнические столкновения на западе. Владимир Путин призвал власти азиатской республики взять ситуацию под контроль и остановить насилие.
— Что касается ситуации в Мьянме, пресс-служба должна была выступить с заявлением по поводу оценки событий — мы против насилия и призываем власти страны взять ситуацию под контроль, — отметил президент.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. По последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.