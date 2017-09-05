Марио перестал быть водопроводчиком

Разработчики из компании Nintendo сообщили о том, что спасатель принцессы стал безработным.

На сайте компании Nintendo появилась информация, что персонаж Марио более не работает водопроводчиком. Также из описания следует, что Марио успешен во всех видах спорта, будь то теннис или бейсбол, футбол или автогонки.

Nintendo уволила Марио с должности водопроводчика Фото: © Flickr/Dave Hunt

По словам автора игр серии Mario Сигэру Миямото, изначально прототип Марио по имени Jumpman из игры Donkey Kong (1981 год) был плотником. Разработчики сделали такой выбор из-за сеттинга игры — её действия разворачивались на стройке.