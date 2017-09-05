Владимир Путин не видит никакой "фронды" в позиции Рамзана Кадырова по Мьянме

Российский лидер напомнил, что наша страна совместно с Египтом высказалась против любого насилия в Мьянме и призвала власти этой страны взять ситуацию под контроль.

Президент России Владимир Путин не видит никакой "фронды" в позиции главы ЧР Рамзана Кадырова по ситуации в Мьянме. Президент отметил, что каждый человек имеет право на собственное мнение по поводу внешней политики нашей страны вне зависимости от его должностного положения.

— Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объёме их касается. Но, я вас уверяю, здесь никакой "фронды" со стороны руководства Чечни нет, — сказал глава государства.

Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. По последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.