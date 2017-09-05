Владимир Путин не видит никакой "фронды" в позиции Рамзана Кадырова по Мьянме
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Российский лидер напомнил, что наша страна совместно с Египтом высказалась против любого насилия в Мьянме и призвала власти этой страны взять ситуацию под контроль.
Президент России Владимир Путин не видит никакой "фронды" в позиции главы ЧР Рамзана Кадырова по ситуации в Мьянме. Президент отметил, что каждый человек имеет право на собственное мнение по поводу внешней политики нашей страны вне зависимости от его должностного положения.
— Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объёме их касается. Но, я вас уверяю, здесь никакой "фронды" со стороны руководства Чечни нет, — сказал глава государства.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. По последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.
Глава Чечни призвал прекратить уничтожение народа рохинджа — мусульманского населения района Ракхайн в Мьянме. В своём обращении Кадыров обратил внимание на полное бездействие ООН в этом вопросе. Он также сказал, что может выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы в их противостоянии с рохинджа.