Количество пользователей Oculus Rift в Steam увеличилось

Подобного результата разработчикам удалось добиться благодаря скидкам на игровую гарнитуру.

Valve опубликовала статистику платформы Steam. Согласно ей, число пользователей Oculus Rift в августе 2017 года увеличилось на 8,1 процента — и теперь составляет 43,8 процента.

В Steam увеличилось количество пользователей Oculus Rift Фото: © Flickr/Leonard Lin

Лидером остаётся компания HTC со своей гарнитурой виртуальной реальности Vive. Число пользователей сократилось на 7,7 процента, но по-прежнему составляет 52,3 процента.