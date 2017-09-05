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Опубликовано 5 сентября 2017, 16:31

Количество пользователей Oculus Rift в Steam увеличилось

Подобного результата разработчикам удалось добиться благодаря скидкам на игровую гарнитуру.

Valve опубликовала статистику платформы Steam. Согласно ей, число пользователей Oculus Rift в августе 2017 года увеличилось на 8,1 процента — и теперь составляет 43,8 процента.

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В Steam увеличилось количество пользователей Oculus Rift

Фото: © Flickr/Leonard Lin

Лидером остаётся компания HTC со своей гарнитурой виртуальной реальности Vive. Число пользователей сократилось на 7,7 процента, но по-прежнему составляет 52,3 процента.

Добиться подобного результата разработчикам удалось благодаря снижению цены на Oculus Rift. В июле стоимость гарнитуры снизилась до 399 долларов. Изначально шлем стоил 798 долларов.

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Сергей Сурепин
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