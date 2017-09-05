Количество пользователей Oculus Rift в Steam увеличилось
Подобного результата разработчикам удалось добиться благодаря скидкам на игровую гарнитуру.
Valve опубликовала статистику платформы Steam. Согласно ей, число пользователей Oculus Rift в августе 2017 года увеличилось на 8,1 процента — и теперь составляет 43,8 процента.
В Steam увеличилось количество пользователей Oculus Rift
Фото: © Flickr/Leonard Lin
Лидером остаётся компания HTC со своей гарнитурой виртуальной реальности Vive. Число пользователей сократилось на 7,7 процента, но по-прежнему составляет 52,3 процента.
Добиться подобного результата разработчикам удалось благодаря снижению цены на Oculus Rift. В июле стоимость гарнитуры снизилась до 399 долларов. Изначально шлем стоил 798 долларов.