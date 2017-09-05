Прокуратуру просят наказать паблик во "ВКонтакте" за шутку о бесланской трагедии

На сайте Change.org появилась петиция, адресованная Генеральной прокуратуре РФ, с просьбой дать правовую оценку опубликованным материалам в паблике 4ch в соцсети "ВКонтакте". Поводом для возмущения стали шутки о событиях 2004 года, когда в бесланской школе № 1 погибло 334 заложника, 186 из которых были школьниками. В годовщину теракта сообщество 4ch с трёхмиллионной аудиторией опубликовало два демотиватора, которые возмутили пользователей Сети. Один из них был позже удалён, но сохранился в кэше Google.