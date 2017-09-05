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Опубликовано 5 сентября 2017, 16:57

Энтузиаст запустил GTA на калькуляторе

Скриншот видео notReiji

Скриншот видео notReiji

Мобильное устройство функционирует на той же архитектуре, что и карманная консоль Game Boy.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом RogueConditional поделился снимком стартового экрана Grand Theft Auto для Game Boy Advance, вышедшей в 2004 году. Энтузиаст запустил игру на калькуляторе TI-Nspire CX.

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Теперь GTA можно пройти на калькуляторе

Скриншот видео notReiji

По словам фаната, запустить игру удалось благодаря тому, что калькулятор работает на архитектуре ARM. Та же архитектура используется в различных мобильных устройствах, в том числе смартфонах и планшетах.

Пользователь использовал джейлбрейк. Он установил эмулятор консоли Game Boy Advance на TI-Nspire.

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Сергей Сурепин
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