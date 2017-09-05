Энтузиаст запустил GTA на калькуляторе

Мобильное устройство функционирует на той же архитектуре, что и карманная консоль Game Boy.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом RogueConditional поделился снимком стартового экрана Grand Theft Auto для Game Boy Advance, вышедшей в 2004 году. Энтузиаст запустил игру на калькуляторе TI-Nspire CX.

По словам фаната, запустить игру удалось благодаря тому, что калькулятор работает на архитектуре ARM. Та же архитектура используется в различных мобильных устройствах, в том числе смартфонах и планшетах.