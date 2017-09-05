Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку до 300 рублей

Однако, по мнению замминистра финансов Ильи Трунина, рост цены может спровоцировать потребление суррогатного алкоголя.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин не исключает рост минимальной розничной цены на водку до трёхсот рублей в 2018 году. Однако он отметил, что до 2020 года не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.

— Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти, — цитирует слова Трунина ТАСС.

Ранее в Минздраве заявили, что повышение стоимости спиртного уже было признано самым эффективным методом по борьбе с алкоголизмом, однако, по мнению Трунина, это может спровоцировать потребление суррогатного алкоголя.