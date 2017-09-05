Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку до 300 рублей
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Однако, по мнению замминистра финансов Ильи Трунина, рост цены может спровоцировать потребление суррогатного алкоголя.
Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин не исключает рост минимальной розничной цены на водку до трёхсот рублей в 2018 году. Однако он отметил, что до 2020 года не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.
— Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти, — цитирует слова Трунина ТАСС.
Ранее в Минздраве заявили, что повышение стоимости спиртного уже было признано самым эффективным методом по борьбе с алкоголизмом, однако, по мнению Трунина, это может спровоцировать потребление суррогатного алкоголя.
По словам замминистра, ведомство серьёзно продвинулось в легализации рынка — рост легального производства в 2017 году составил 20% в отсутствии роста потребления. Когда этот показатель будет выше, тогда можно будет думать об ужесточении продажи спиртных напитков.