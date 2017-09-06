Названа самая красивая страна в мире, и это не Новая Зеландия

Мнение большинства не всегда стоит воспринимать как абсолют правды, но вот читатели Rough Guide пришли к выводу, что самая красивая страна в мире — это Шотландия.

Читателям авторитетного путеводителя было предложено проголосовать за самые красивые страны мира, и по итогам этого опроса Шотландия вышла на первое место, обогнав Канаду и Новую Зеландию, пишет LadBible. Россия в топ-20 не попала.

Двадцатку красивейших стран замыкает Вьетнам, Хорватия заняла 19-е место, а Ирландия — 18-е. Уэльсу отдали 10-е, США — 9-е, а Англии — 7-е Фото: © Vazovsky Photography

На сайте путеводителя написано, что Шотландия одержала победу заслуженно, ведь она отличается уникальным горным и холмистым ландшафтом на берегу океана, а по всей стране тут и там встречаются прекрасно сохранившиеся развалины старинных замков.

Мы очень рады, что Шотландия получила такую награду, что не является сюрпризом для всех, кто когда-либо посещал нашу замечательную страну Малькольм Ругхэд, исполнительный директор VisitScotland