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Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 17:14

Ubisoft откроет новую студию в Квебеке

Одна из крупнейших компаний видеоигр Ubisoft объявила о масштабном расширении бизнеса.

Фото &copy; Flickr/map

Фото © Flickr/map

Ubisoft провела конференцию в провинции Квебека, городе Сагеней, где глава компании Ив Гиймо объявил о планах открыть новую студию Ubisoft Saguenay. Она заработает уже в январе 2018 года и будет специализироваться на сетевых технологиях.

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Ubisoft откроет новую студию в Квебеке

Фото © Flickr/map

Открытие новой студии станет частью глобальной инициативы Ubisoft по расширению в регионе Квебека: компания планирует инвестировать 780 миллионов долларов в местный бизнес. Это позволит создать 1000 новых рабочих мест в провинции к 2027 году.

Ubisoft также намерена открыть ещё одну, пятую студию в Квебеке в следующем десятилетии.

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Станислав Погорский
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