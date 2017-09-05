Ubisoft откроет новую студию в Квебеке

Ubisoft провела конференцию в провинции Квебека, городе Сагеней, где глава компании Ив Гиймо объявил о планах открыть новую студию Ubisoft Saguenay. Она заработает уже в январе 2018 года и будет специализироваться на сетевых технологиях.

Открытие новой студии станет частью глобальной инициативы Ubisoft по расширению в регионе Квебека: компания планирует инвестировать 780 миллионов долларов в местный бизнес. Это позволит создать 1000 новых рабочих мест в провинции к 2027 году.

Ubisoft также намерена открыть ещё одну, пятую студию в Квебеке в следующем десятилетии.