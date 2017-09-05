Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 17:37

Square Enix показала геймплей ремейка Secret of Mana

Японская компания Square Enix выложила видео с игровым процессом полностью переделанной Secret of Mana.

В августе Square Enix анонсировала ремейк классической японской ролевой игры Secret of Mana, вышедшей на приставку SNES в 1993 году. В Сети появилось видео с игровым процессом обновлённой версии.

Как и обещали разработчики, игра стала полностью трёхмерной, реплики персонажей теперь озвучены, а также слышны композиции нового саундтрека. В остальном ремейк очень похож на оригинальную Secret of Mana.

image

Square Enix показала геймплей ремейка Secret of Mana

Фото: © Кадр из видео YouTube/WoWo Game

Новая Secret of Mana выйдет на PC, PS4 и PS Vita 15 февраля 2018 года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • steam
  • squareenix
  • psvita
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar