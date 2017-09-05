Square Enix показала геймплей ремейка Secret of Mana
Японская компания Square Enix выложила видео с игровым процессом полностью переделанной Secret of Mana.
В августе Square Enix анонсировала ремейк классической японской ролевой игры Secret of Mana, вышедшей на приставку SNES в 1993 году. В Сети появилось видео с игровым процессом обновлённой версии.
Как и обещали разработчики, игра стала полностью трёхмерной, реплики персонажей теперь озвучены, а также слышны композиции нового саундтрека. В остальном ремейк очень похож на оригинальную Secret of Mana.
Square Enix показала геймплей ремейка Secret of Mana
Фото: © Кадр из видео YouTube/WoWo Game
Новая Secret of Mana выйдет на PC, PS4 и PS Vita 15 февраля 2018 года.