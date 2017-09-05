В августе Square Enix анонсировала ремейк классической японской ролевой игры Secret of Mana, вышедшей на приставку SNES в 1993 году. В Сети появилось видео с игровым процессом обновлённой версии.

Как и обещали разработчики, игра стала полностью трёхмерной, реплики персонажей теперь озвучены, а также слышны композиции нового саундтрека. В остальном ремейк очень похож на оригинальную Secret of Mana.

Square Enix показала геймплей ремейка Secret of Mana Фото: © Кадр из видео YouTube/WoWo Game