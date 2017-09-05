Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 17:54

Nintendo Switch не справилась с игровым движком Final Fantasy XV

Фото &copy; SQUARE ENIX CO.

Фото © SQUARE ENIX CO.

Авторы Final Fantasy XV не смогли адаптировать движок игры под консоль Nintendo Switch.

Японская ролевая игра с открытым миром Final Fantasy XV работает на движке Luminous Engine, который был создан специально для этой части серии. Авторы смогли адаптировать технологию под PS4 и Xbox One, а также для PC, но гибридная консоль Nintendo Switch оказалась особым случаем. На ней разработчики так и не добились приемлемого результата.

image

Nintendo Switch не справилась с игровым движком Final Fantasy XV

Фото © SQUARE ENIX CO.

Журналисты DualShockers сообщают, что авторы Final Fantasy XV некоторое время экспериментировали с Luminous Engine на Switch, но пришли к выводу, что им придётся использовать другую технологию для своих игр. В частности, наиболее привлекательными решениями оказались движки Unity и Unreal Engine 4.

Таким образом, выход Final Fantasy XV крайне маловероятен — Square Enix попросту не станет переделывать всю игру на другом движке ради одной платформы.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • squareenix
  • nintendoswitch
  • finalfantasyxv
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar