Nintendo Switch не справилась с игровым движком Final Fantasy XV

Японская ролевая игра с открытым миром Final Fantasy XV работает на движке Luminous Engine, который был создан специально для этой части серии. Авторы смогли адаптировать технологию под PS4 и Xbox One, а также для PC, но гибридная консоль Nintendo Switch оказалась особым случаем. На ней разработчики так и не добились приемлемого результата.

Журналисты DualShockers сообщают, что авторы Final Fantasy XV некоторое время экспериментировали с Luminous Engine на Switch, но пришли к выводу, что им придётся использовать другую технологию для своих игр. В частности, наиболее привлекательными решениями оказались движки Unity и Unreal Engine 4.

Таким образом, выход Final Fantasy XV крайне маловероятен — Square Enix попросту не станет переделывать всю игру на другом движке ради одной платформы.