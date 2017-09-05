Автор онлайн-шутера Брендан Грин в очередной раз похвастался стремительным ростом продаж игры.

Всего пару недель назад стало известно, что шутер PlayerUnknown's Battlegrounds купили более восьми миллионов пользователей Steam. С тех пор это число увеличилось ещё на два миллиона, о чём сообщил создатель игры Брендан Грин, известный под ником Player Unknown, в своём "твиттере".

10 MILLION SOLD! Never did I think we would reach such a number! Thank you all for your continuing support of the @PUBATTLEGROUNDS team <3 — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 5 сентября 2017 г.

Изначально PlayerUnknown's Battlegrounds создавалась как большая пользовательская модификация для военного симулятора Arma. Спустя несколько лет Брендан Грин решил развить свою идею "королевской битвы" на выживание до полноценной игры.

Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 10 миллионов копий