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Опубликовано 5 сентября 2017, 18:23

Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 10 миллионов копий

Автор онлайн-шутера Брендан Грин в очередной раз похвастался стремительным ростом продаж игры.

Всего пару недель назад стало известно, что шутер PlayerUnknown's Battlegrounds купили более восьми миллионов пользователей Steam. С тех пор это число увеличилось ещё на два миллиона, о чём сообщил создатель игры Брендан Грин, известный под ником Player Unknown, в своём "твиттере".

Изначально PlayerUnknown's Battlegrounds создавалась как большая пользовательская модификация для военного симулятора Arma. Спустя несколько лет Брендан Грин решил развить свою идею "королевской битвы" на выживание до полноценной игры.

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Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 10 миллионов копий

PlayerUnknown's Battlegrounds до сих пор официально не вышла в Steam и может быть получена только в программе раннего доступа. Позже игра станет доступна и на консоли Xbox One.

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Станислав Погорский
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