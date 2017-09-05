Консоль Nintendo Switch продаётся в Японии быстрее PS4

В Японии было продано более полутора миллионов гибридных консолей Nintendo Switch всего за 26 недель.

Стало известно , что спустя всего 26 недель после начала продаж в марте 2017 года в Японии было продано более полутора миллионов консолей Nintendo Switch. По этому показателю видно, что аудитория игрового устройства продолжает стремительно расти.

Для сравнения, за аналогичный срок в Японии было продано всего 665 тысяч консолей PS4, игровой системы от другой японской компании Sony. Это объясняется гибридностью Switch: консоль оказалась привлекательна не только для геймеров, играющих дома, но и для тех, кто любит мобильные развлечения.

В конце июня Nintendo сообщила, что по всему миру продано более 4,7 миллиона Switch. К концу 2018 финансового года компания рассчитывает продать более 10 миллионов устройств.