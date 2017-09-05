Рамзан Кадыров: Мою речь исковеркали и переврали

— В Интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. Как говорится, глухой не услышит, так сам придумает. Мою речь исковеркали и переврали, причём сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора. Сколько бы некоторые СМИ ни пытались делать рейтинг на лжи в отношении меня и Чеченской Республики, я до сих пор удивляюсь их непрофессионализму, — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.