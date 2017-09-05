Рамзан Кадыров: Мою речь исковеркали и переврали
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Глава Чеченской Республики заявил, что некоторые СМИ в погоне за дешёвой сенсацией вырвали его слова о Мьянме из контекста и интерпретировали по-своему.
— В Интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. Как говорится, глухой не услышит, так сам придумает. Мою речь исковеркали и переврали, причём сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора. Сколько бы некоторые СМИ ни пытались делать рейтинг на лжи в отношении меня и Чеченской Республики, я до сих пор удивляюсь их непрофессионализму, — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия.
— Наш Президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь угнетённым людям в разных уголках мира, — добавил глава Чечни.
Ранее в ряде изданий сообщалось, что Кадыров якобы готов выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы в их противостоянии с мусульманским населением района Ракхайн — рохинджа.
Напомним, в Мьянме проходит силовая операция по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. Число жертв с разных сторон исчисляется сотнями.