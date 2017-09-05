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Регион
Опубликовано 5 сентября 2017, 20:56

Генсек ООН призвал Мьянму дать права и гражданство мусульманам-рохинджа

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Brendan McDermid

Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Антонио Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в штате Ракхайн на западе страны.

Генсек Организации Объединённых Наций Антонио Гутерреш призвал власти Мьянмы решить проблему правового статуса проживающих там мусульман народности рохинджа.

— Будет крайне важно дать мусульманам штата Ракхайн или гражданство, или, по крайней мере пока, правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь, — сказал Генеральный секретарь ООН. — Я написал официальное письмо председателю Совбеза, чтобы выразить свою обеспокоенность и предложить различные шаги, чтобы положить конец насилию и выяснить, какие причины лежат в основе кризиса.

Напомним, в Мьянме проходит силовая операция по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. Число жертв с разных сторон исчисляется сотнями.

Президент России ранее также призвал власти азиатской республики взять ситуацию под контроль и остановить насилие.

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Евгений Грин
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