Генсек ООН призвал Мьянму дать права и гражданство мусульманам-рохинджа

— Будет крайне важно дать мусульманам штата Ракхайн или гражданство, или, по крайней мере пока, правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь, — сказал Генеральный секретарь ООН. — Я написал официальное письмо председателю Совбеза, чтобы выразить свою обеспокоенность и предложить различные шаги, чтобы положить конец насилию и выяснить, какие причины лежат в основе кризиса.