Генсек ООН призвал Мьянму дать права и гражданство мусульманам-рохинджа
Фото: © REUTERS/Brendan McDermid
Антонио Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в штате Ракхайн на западе страны.
Генсек Организации Объединённых Наций Антонио Гутерреш призвал власти Мьянмы решить проблему правового статуса проживающих там мусульман народности рохинджа.
— Будет крайне важно дать мусульманам штата Ракхайн или гражданство, или, по крайней мере пока, правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь, — сказал Генеральный секретарь ООН. — Я написал официальное письмо председателю Совбеза, чтобы выразить свою обеспокоенность и предложить различные шаги, чтобы положить конец насилию и выяснить, какие причины лежат в основе кризиса.
Напомним, в Мьянме проходит силовая операция по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков. В столкновениях, по сообщениям СМИ, погибают и мирные жители. Число жертв с разных сторон исчисляется сотнями.
Президент России ранее также призвал власти азиатской республики взять ситуацию под контроль и остановить насилие.