WADA планирует завершить аудит РУСАДА до конца сентября

Как отметил Александр Ивлев, представители Всемирного антидопингового агентства получают необходимые документы на постоянной основе.

Запланированный аудит Российского антидопингового агентства со стороны WADA завершится в конце сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева.

Напомним, осенью 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. После этого представители агентств согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. На данный момент многие требования выполнены, при этом аудит является одним из оставшихся критериев восстановления.

— Назначен человек, который полностью отвечает за подготовку к аудиту, думаю, что в ближайшее время мы будем готовы к приезду WADA. Аудит ожидаем в 20-х числах сентября, — отметил Ивлев.