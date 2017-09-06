Роструд добился выплат долгов по зарплатам на сумму более 11 миллиардов

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал, каким образом работает организация и чего добилась за этот год.

С начала текущего года Роструд добился от работодателей выплаты задолженности по заработной плате в 11 миллиардов рублей. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

— За период январь — июль 2017 года территориальные органы Роструда провели порядка 22,5 тысячи проверок, выявивших нарушения требований трудового законодательства об оплате труда. В результате принятых Рострудом мер более 660 тысяч работников получили ранее задержанную заработную плату на сумму свыше 11,2 млрд рублей, — сообщил Вуколов.

Также он заметил, что существенно снижается количество нарушений по вопросам оплаты труда. Так, если в 2016 году было выявлено почти 73 тысячи подобных нарушений, то уже в 2017-м зафиксировано чуть более 60 тысяч.