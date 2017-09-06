Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с главой Южной Кореи

Как отметил российский лидер, главными темами для обсуждения стали двусторонние отношения, а также ситуация вокруг КНДР.

Президент России Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин начали переговоры на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ранее в Сямэне Путин говорил журналистам, что намерен обсудить с южнокорейским лидером, в частности, ситуацию вокруг КНДР.

— Рад возможности лично встретиться с вами и обсудить волнующие нас проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной программы, ракетной программы, и поговорить о двусторонних отношениях, — отметил Владимир Путин.

Как он отметил, политика Дальневосточного региона и "новая северная политика" имеет много больших общих точек соприкосновения.