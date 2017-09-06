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Регион
Опубликовано 6 сентября 2017, 07:24

Власти Мьянмы ставят мины на границе, чтобы беженцы не смогли вернуться

Фото: &copy;REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Фото: ©REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Власти Мьянмы ставят мины на границе с Бангладеш, как предполагается, чтобы не дать вернуться бежавшим представителям народности рохинджа, сообщает Reurers.

По информации собеседников агентства, мины ставят уже три дня. Располагаются они, как отмечается, вдоль забора с колючей проволокой. Власти Бангладеш в курсе ситуации, отмечает Reuters, они узнали об этом в основном благодаря фото и сведениям от информаторов.

— Наши силы также видели три-четыре группы, работающие вблизи забора с колючей проволокой. Они закладывали что-то в землю. Затем мы подтвердили с помощью информаторов, что они закладывали мины, — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, 6 августа Бангладеш планирует официально выступить против установки мин вблизи границы.

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Арина Демидова
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