Власти Мьянмы ставят мины на границе, чтобы беженцы не смогли вернуться

Власти Мьянмы ставят мины на границе с Бангладеш, как предполагается, чтобы не дать вернуться бежавшим представителям народности рохинджа, сообщает Reurers.

По информации собеседников агентства, мины ставят уже три дня. Располагаются они, как отмечается, вдоль забора с колючей проволокой. Власти Бангладеш в курсе ситуации, отмечает Reuters, они узнали об этом в основном благодаря фото и сведениям от информаторов.

— Наши силы также видели три-четыре группы, работающие вблизи забора с колючей проволокой. Они закладывали что-то в землю. Затем мы подтвердили с помощью информаторов, что они закладывали мины, — отмечается в сообщении.