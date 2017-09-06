Путин призвал не поддаваться эмоциям и не "загонять КНДР в угол"

Российский лидер предложил использовать разработанную РФ дорожную карту по урегулированию конфликта на Корейском полуострове.

Президент России Владимир Путин призвал мировых лидеров не поддаваться эмоциям и перестать загонять КНДР в угол. Такое заявление глава государства сделал на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума. Российский лидер подчеркнул, что решить проблему ядерной программы Северной Кореи невозможно одними санкциями, а потому необходимо проявить хладнокровие и пошагово добиваться снижения напряжённости.

Одним из вариантов решения этого вопроса Владимир Путин назвал дорожную карту по урегулированию конфликта на Корейском полуострове, предложенную Россией. Также глава России отметил, что Москва не признаёт ядерный статус Пхеньяна, ведь, по мнению российских властей, это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН и подрывает режим безопасности в Северо-Восточной Азии.