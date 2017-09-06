Авторы Angry Birds выходят на фондовый рынок
Фото © Rovio Entertainment
Мобильная компания Rovio озвучила планы по первичному размещению ценных бумаг на бирже.
Студия Rovio, известная благодаря мобильной игре Angry Birds, планирует выставить на продажу собственные акции. Стоимость ценных бумаг составит 36 миллионов долларов.
Создатели Angry Birds начнут продавать собственные акции
Фото © Rovio Entertainment
Для покупки доступны будут активы компании, принадлежащие другим акционерам. В их число входит холдинг Trema International.
Стоимость Rovio на бирже может составить порядка двух миллиардов долларов.