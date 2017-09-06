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Опубликовано 6 сентября 2017, 10:07

Авторы Angry Birds выходят на фондовый рынок

Фото &copy; Rovio Entertainment

Фото © Rovio Entertainment

Мобильная компания Rovio озвучила планы по первичному размещению ценных бумаг на бирже.

Студия Rovio, известная благодаря мобильной игре Angry Birds, планирует выставить на продажу собственные акции. Стоимость ценных бумаг составит 36 миллионов долларов.

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Создатели Angry Birds начнут продавать собственные акции

Фото © Rovio Entertainment

Для покупки доступны будут активы компании, принадлежащие другим акционерам. В их число входит холдинг Trema International.

Стоимость Rovio на бирже может составить порядка двух миллиардов долларов.

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Сергей Сурепин
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