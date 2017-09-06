Авторы Angry Birds выходят на фондовый рынок

Мобильная компания Rovio озвучила планы по первичному размещению ценных бумаг на бирже.

Студия Rovio, известная благодаря мобильной игре Angry Birds, планирует выставить на продажу собственные акции. Стоимость ценных бумаг составит 36 миллионов долларов.

Для покупки доступны будут активы компании, принадлежащие другим акционерам. В их число входит холдинг Trema International.