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Опубликовано 6 сентября 2017, 09:39

Хакеры взломали Sonic Mania

Фото &copy; Sega

Фото © Sega

В этот раз защита Denuvo продержалась всего восемь дней с момента выхода игры в продажу.

ПК-версия Sonic Mania вышла 29 августа. Игру уже можно найти на пиратских ресурсах.

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Sonic Mania уже взломали

Фото © Sega

Восемь дней не стал рекордом для хакеров. Меньше всего времени они потратили на взлом Denuvo в игре Tekken 7 — хакеры справились за четыре дня.

Напомним, что защита Denuvo появилась в ПК-версии Sonic Mania без какого-либо предупреждения со стороны компании SEGA. За это игроки раскритиковали издателя.

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Сергей Сурепин
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