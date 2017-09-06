Хакеры взломали Sonic Mania

В этот раз защита Denuvo продержалась всего восемь дней с момента выхода игры в продажу.

ПК-версия Sonic Mania вышла 29 августа. Игру уже можно найти на пиратских ресурсах.

Sonic Mania уже взломали Фото © Sega

Восемь дней не стал рекордом для хакеров. Меньше всего времени они потратили на взлом Denuvo в игре Tekken 7 — хакеры справились за четыре дня.