Resident Evil 7 получит расширенное издание

Разработчики анонсировали Gold Edition. Комплект будет включать в себя все дополнения к игре.

Компания Capcom анонсировала новое издание Resident Evil 7. Оно получило название Gold Edition и включает в себя все дополнения к игре.

Среди контента будут Banned Footage Vol. 1 и Vol. 2, а также сюжетное дополнение — End Of Zoe. При этом дополнение Not A Hero будет бесплатным для всех, а не только для владельцев сезонного пропуска и "золотого" издания.