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Опубликовано 6 сентября 2017, 09:15

Resident Evil 7 получит расширенное издание

Фото &copy; Capcom

Фото © Capcom

Разработчики анонсировали Gold Edition. Комплект будет включать в себя все дополнения к игре.

Компания Capcom анонсировала новое издание Resident Evil 7. Оно получило название Gold Edition и включает в себя все дополнения к игре.

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Capcom выпустит расширенное издание Resident Evil 7

Фото © Capcom

Среди контента будут Banned Footage Vol. 1 и Vol. 2, а также сюжетное дополнение — End Of Zoe. При этом дополнение Not A Hero будет бесплатным для всех, а не только для владельцев сезонного пропуска и "золотого" издания.

Resident Evil 7 Gold Edition выйдет 12 декабря.

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Сергей Сурепин
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