Авторы Call of Duty хотят продолжить освещать исторические факты
Фото © Activision
Разработчики подтвердили, что Call of Duty: WWII — первая игра в серии исторических частей.
Руководитель Activision Эрик Хиршберг рассказал о планах компании на серию Call of Duty. По его словам, Call of Duty: WWII — это только первая игра в серии исторических частей.
Activision планирует дальше освещать исторические факты в Call of Duty
Фото © Activision
По словам Хиршберга, он не видит Call of Duty: WWII в качестве одиночного проекта в исторической серии. Он уверен, что Вторая мировая и исторические факты очень интересны и разработчикам есть, что показать.
Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.