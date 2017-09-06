Авторы Call of Duty хотят продолжить освещать исторические факты

Руководитель Activision Эрик Хиршберг рассказал о планах компании на серию Call of Duty. По его словам, Call of Duty: WWII — это только первая игра в серии исторических частей.

По словам Хиршберга, он не видит Call of Duty: WWII в качестве одиночного проекта в исторической серии. Он уверен, что Вторая мировая и исторические факты очень интересны и разработчикам есть, что показать.