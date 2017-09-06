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Опубликовано 6 сентября 2017, 10:29

Авторы Call of Duty хотят продолжить освещать исторические факты

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Разработчики подтвердили, что Call of Duty: WWII — первая игра в серии исторических частей.

Руководитель Activision Эрик Хиршберг рассказал о планах компании на серию Call of Duty. По его словам, Call of Duty: WWII — это только первая игра в серии исторических частей.

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Activision планирует дальше освещать исторические факты в Call of Duty

Фото © Activision

По словам Хиршберга, он не видит Call of Duty: WWII в качестве одиночного проекта в исторической серии. Он уверен, что Вторая мировая и исторические факты очень интересны и разработчикам есть, что показать.

Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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