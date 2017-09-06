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Опубликовано 6 сентября 2017, 10:54

Создатели предметов для Minecraft заработали миллион долларов

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

Специальная торговая площадка для популярной игры функционирует лишь несколько месяцев.

В июне 2017 года компания Microsoft запустила Minecraft Marketplace — торговую площадку предметов для Minecraft. Американская корпорация зарабатывает 30 процентов от продаж контента.

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За два месяца создатели предметов для Minecraft заработали миллион долларов

Фото: © Microsoft

Как сообщили разработчики игры, авторы контента для Minecraft Marketplace заработали более одного миллиона долларов. На запуске торговой площадки для Minecraft её участниками являлись девять создателей предметов для игры. Сейчас количество участников увеличилось до двенадцати.

В качестве валюты пользователи Minecraft Marketplace используют виртуальные Minecraft Coins. Их можно приобрести за реальные деньги.

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Сергей Сурепин
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