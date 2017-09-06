Создатели предметов для Minecraft заработали миллион долларов
Фото: © Microsoft
Специальная торговая площадка для популярной игры функционирует лишь несколько месяцев.
В июне 2017 года компания Microsoft запустила Minecraft Marketplace — торговую площадку предметов для Minecraft. Американская корпорация зарабатывает 30 процентов от продаж контента.
За два месяца создатели предметов для Minecraft заработали миллион долларов
Фото: © Microsoft
Как сообщили разработчики игры, авторы контента для Minecraft Marketplace заработали более одного миллиона долларов. На запуске торговой площадки для Minecraft её участниками являлись девять создателей предметов для игры. Сейчас количество участников увеличилось до двенадцати.
В качестве валюты пользователи Minecraft Marketplace используют виртуальные Minecraft Coins. Их можно приобрести за реальные деньги.