МИД РФ: Москва не станет душить Северную Корею

Москва не будет поддерживать санкции против КНДР, если они будут грозить упадком государству. Об этом в рамках форума "Валдай" заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Дипломат отметил: необходимо чёткое понимание того, что Северная Корея в последнюю очередь откажется от своей ядерной программы.

— Как вчера сказал президент Путин на пресс-конференции в Сямэне, они будут траву есть, но от ядерного оружия не откажутся, — напомнил представитель российского внешнеполитического ведомства. — Поэтому мы должны понимать цели дальнейшего санкционного давления на КНДР. Если наша цель — удушить эту страну, привести к её коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует.