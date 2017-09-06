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Регион
Опубликовано 6 сентября 2017, 09:21

МИД РФ: Москва не станет душить Северную Корею

Фото &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото © РИА Новости/Максим Блинов

Представитель российского внешнеполитического ведомства предлагает отказаться от конфронтационно-санкционного режима навязывания требований Северной Корее.

Москва не будет поддерживать санкции против КНДР, если они будут грозить упадком государству. Об этом в рамках форума "Валдай" заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Дипломат отметил: необходимо чёткое понимание того, что Северная Корея в последнюю очередь откажется от своей ядерной программы.

— Как вчера сказал президент Путин на пресс-конференции в Сямэне, они будут траву есть, но от ядерного оружия не откажутся, — напомнил представитель российского внешнеполитического ведомства. — Поэтому мы должны понимать цели дальнейшего санкционного давления на КНДР. Если наша цель — удушить эту страну, привести к её коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует.

Ранее замглавы Министерства Игорь Моргулов советовал не провоцировать КНДР новыми санкциями.

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Татьяна Абрикосова
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