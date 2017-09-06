"Будут приняты меры". Путин проверит исполнение поручений по Дальнему Востоку

— Картина, не хочется говорить, удручающая, но, мягко говоря, скромная. О чём идёт речь. Кто составляет программы? Отраслевые министерства и ведомства. И вместо того, чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточное направление — ну, или вообще нет, или это представлено только чисто символически. Послушайте, я хочу обратиться к своим коллегам в правительстве. Я проанализирую это, серьёзно, вот, честное слово. И кто не будет исполнять этого — я хочу, чтобы все услышали — будут приняты соответствующие меры, — заявил президент.