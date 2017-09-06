"Будут приняты меры". Путин проверит исполнение поручений по Дальнему Востоку
Глава государства пообещал самым серьёзным образом отреагировать на неисполнение его поручений по развитию Дальнего Востока.
Президент России Владимир Путин заявил, что намерен серьёзным образом изучить степень выполнения его поручений по программе развития Дальнего Востока. В частности, российский лидер отметил, что во время прямой линии жители Дальнего Востока обращали внимание президента на проблемы региона, например на бюрократические проволочки.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
— Картина, не хочется говорить, удручающая, но, мягко говоря, скромная. О чём идёт речь. Кто составляет программы? Отраслевые министерства и ведомства. И вместо того, чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточное направление — ну, или вообще нет, или это представлено только чисто символически. Послушайте, я хочу обратиться к своим коллегам в правительстве. Я проанализирую это, серьёзно, вот, честное слово. И кто не будет исполнять этого — я хочу, чтобы все услышали — будут приняты соответствующие меры, — заявил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что в противном случае необходимо привлекать в профильные министерства и ведомства новых людей, которые понимают приоритеты развития страны.
Отметим, во Владивостоке стартовал третий Восточный экономический форум. Его площадку планируют посетить более трёх с половиной тысяч участников более чем из 50 государств. В их числе премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, глава Монголии Халтмаагийн Баттулга.