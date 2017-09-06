Губернатор Калифорнии отреагировал на захват дипсобственности РФ в США
Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун. Фото: ©РИА Новости/ Александ Вильф
Именно захватом и грубейшим нарушением прав называют закрытие Генконсульства в Сан-Франциско и двух торгпредств в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун сообщил, что закрытие Генконсульства РФ в Сан-Франциско сказалось на жителях региона. Им теперь сложнее получить визу в нашу страну.
— Да, это будет сложнее, но нам нужно найти какой-то выход из этого, — сказал Браун во время выступления на ВЭФ.
Кроме того, он отреагировал и на планы Москвы подать в суд на Вашингтон из-за захвата российской дипсобственности.
— В нашей стране такие иски — дело распространённое, потому что таким образом разрешается конфликт. Может быть, именно таким образом будет урегулирован конфликт, — добавил губернатор Калифорнии.
Как уже сообщал Лайф, президент России Владимир Путин даст в ближайшее время поручение МИД РФ обратиться в суд для защиты российских имущественных прав в США. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с американским госсекретарём Рексом Тиллерсоном назвал закрытие дипсобственности захватом и грубейшим нарушением международно-правовых норм.