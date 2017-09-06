Губернатор Калифорнии отреагировал на захват дипсобственности РФ в США

Именно захватом и грубейшим нарушением прав называют закрытие Генконсульства в Сан-Франциско и двух торгпредств в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун сообщил, что закрытие Генконсульства РФ в Сан-Франциско сказалось на жителях региона. Им теперь сложнее получить визу в нашу страну.

— Да, это будет сложнее, но нам нужно найти какой-то выход из этого, — сказал Браун во время выступления на ВЭФ.

Кроме того, он отреагировал и на планы Москвы подать в суд на Вашингтон из-за захвата российской дипсобственности.

— В нашей стране такие иски — дело распространённое, потому что таким образом разрешается конфликт. Может быть, именно таким образом будет урегулирован конфликт, — добавил губернатор Калифорнии.