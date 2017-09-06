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Опубликовано 6 сентября 2017, 09:30

Путин осмотрел новейший российский корвет "Совершенный"

Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота РФ в бухте Аякс во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Александр Вильф

Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота РФ в бухте Аякс во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Капитан корабля продемонстрировал президенту внутреннее оснащение судна и установленное на нём вооружение.

Президент России Владимир Путин осмотрел новейший российский корвет проекта 20380 "Совершенный". Судно, которое пришвартовано в бухте Аякс, около острова Русский, где сейчас проходит Восточный экономический форум, посетили также полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Корвет "Совершенный", спущенный на воду 22 мая 2015 года, предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями врага, а также поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Он вошёл в состав Тихоокеанского флота ВМФ России 20 июля текущего года.

После знакомства с кораблём глава государства поручил экипажу составить реестр недочётов, чтобы устранить их при усовершенствовании кораблей данного типа.

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Алиса Донченко
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