Путин: Дальний Восток через три года должен войти в первую половину рейтинга АСИ

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета призвал глав дальневосточных регионов поспособствовать тому, чтобы за три года их регионы вошли в первую половину национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ.

— Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата, — сказал глава государства. — Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить свои позиции.