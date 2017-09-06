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Регион
Опубликовано 6 сентября 2017, 09:48

Путин: Дальний Восток через три года должен войти в первую половину рейтинга АСИ

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета призвал глав дальневосточных регионов поспособствовать тому, чтобы за три года их регионы вошли в первую половину национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ.

— Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата, — сказал глава государства. — Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить свои позиции.

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Евгений Грин
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